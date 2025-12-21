Muere Hombre Atropellado Mientras Cambiaba una Llanta en Carretera Mexicali-Tijuana

Un hombre de 41 años de edad perdió la vida la madrugada del sábado tras ser atropellado en el kilómetro 15 de la carretera a Tijuana, a la altura del panteón Centinela, mientras realizaba el cambio de una llanta en su camioneta en el municipio de Mexicali.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba detenida a un costado de la vialidad cuando un vehículo que circulaba por la carretera no se percató de su presencia y terminó arrollándolo.

Te podría interesar: Joven Lleva Cinco Años Desaparecido y Su Madre Continúa con su Búsqueda en BC

El hombre no contaba con signos vitales

Al lugar arribaron paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes tras revisarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el sitio.

El conductor responsable huyó de la escena, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los trámites legales correspondientes.

Historias recomendadas: