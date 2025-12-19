Reportan Enfrentamiento Entre Presuntos Civiles Armados y Policías en BC; Hay Un Agente Herido

Un enfrentamiento entre presuntos civiles armados y agentes de la policía municipal dejó como saldo un agente herido, en hechos registrados en la zona de Terrazas del Valle, cerca de la carretera vieja a Tecate. De acuerdo con la información disponible, el altercado se originó cuando se presentó el intercambio entre los individuos armados y los elementos de seguridad, lo que generó una movilización en el área.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el enfrentamiento no han sido precisadas, por lo que se espera que las autoridades amplíen la información conforme avancen las indagatorias correspondientes en las próximas horas.

Información en proceso...

RCP