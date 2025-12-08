Asesinan a Dos Hombres tras Ataque Armado en Ensenada

Dos hombres fueron asesinados en un ataque armado ocurrido sobre la calle Topacio y un camino vecinal de terracería, en la zona Mirador Praderas del Ciprés, en Ensenada, donde cuerpos de emergencia y autoridades estatales acudieron tras el reporte inicial. El hecho se registró cuando las víctimas quedaron tendidas en el sitio con múltiples heridas de arma de fuego, de acuerdo con la información confirmada por los primeros respondientes.

Nota relacionada: Una Persona Sin Vida y Un Herido tras Ataque Armado en Plaza Comercial de Ensenada

Al llegar al lugar, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana encontraron a los dos hombres gravemente lesionados, mientras la zona presentaba indicios de violencia reciente. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana revisaron a las víctimas y determinaron que ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

El área fue asegurada por los agentes, quienes delimitaron el sitio para evitar la alteración de posibles evidencias. La calle Topacio y el camino vecinal permanecieron cerrados durante los primeros procedimientos, mientras se esperaba la llegada de personal especializado de investigación.

Continúan las investigaciones para dar con los responsables del ataque.

A partir de este punto, la Fiscalía General del Estado tomó control de la escena para llevar a cabo las diligencias iniciales y recolectar datos que permitan esclarecer los hechos. La autoridad ministerial inició las investigaciones, sin ofrecer por el momento una línea clara sobre el móvil del ataque.

Nota relacionada: Balean a Pareja Dentro de su Vehículo en Ensenada; El Hombre Perdió la Vida

Hasta ahora, no se ha reportado la localización del automóvil ni de las personas involucradas, lo que mantiene abierta la indagatoria y la búsqueda de los responsables. La autoridad estatal no ha informado sobre posibles avances adicionales.

Finalmente, la escena quedó bajo resguardo para continuar con la recolección de indicios y completar los procedimientos forenses correspondientes, mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en identificar a los agresores y determinar las circunstancias que rodearon el ataque armado ocurrido en esta zona de Ensenada.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP