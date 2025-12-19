Reporte Garitas de Mexicali En Vivo: ¿Cómo Esta la Línea de Espera Hoy 19 de Diciembre?

Los cruces fronterizos en Mexicali presentan este día tiempos de espera variables, con mayor fluidez en la garita Nuevo Mexicali–Calexico East, mientras que el cruce por Mexicali Centro–Calexico West registra demoras más prolongadas, principalmente en los carriles normales y Ready Lane.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

El flujo vehicular se mantiene ágil, con tiempos mínimos en todas las modalidades:

Carril Normal: 50 minutos de espera | 1 línea abierta

SENTRI: 10 minutos de espera | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 50 minutos de espera | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos de espera | 4 líneas abiertas

Este cruce se posiciona como la opción más rápida para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos sin mayores contratiempos.

Garita Mexicali Centro – Calexico West

En contraste, el cruce por el Centro de la ciudad registra mayor carga vehicular, especialmente en los carriles tradicionales:

Carril Normal: 1 hora 30 minutos de espera | 2 líneas abiertas

SENTRI: 5 minutos de espera | 3 líneas abiertas

Ready Lane: 1 hora 30 minutos de espera | 2 líneas abiertas

Carril Norma peatonal: 20 minutos de espera | 2 líneas abiertas

Ready Lane peatonal: 20 minutos de espera | 2 líneas abiertas

Las autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

