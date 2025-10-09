Argelia Clasifica al Mundial 2026. Será Su Quinta Participación en Mundiales

Después de una ausencia de 12 años, Argelia volverá a estar presente en una Copa del Mundo. El combinado dirigido por Vladimir Petkovic selló su clasificación este 9 de octubre al imponerse con autoridad 3-0 sobre Somalia, resultado que le garantiza su lugar en el Mundial 2026.

Será la quinta participación de los ‘Zorros del Desierto’, que han disputado los torneos de España 1982, México 1986, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En todas esas ediciones quedaron en fase de grupos, excepto en su última aparición en Brasil, donde hicieron historia al alcanzar los octavos de final.

Con este resultado, Argelia se convierte en la vigésima selección en asegurar su pase al Mundial, confirmando su regreso al más alto nivel, alimentando la ilusión de una generación que busca superar lo hecho en 2014.

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial 2026?

México (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Japón

Irán

Uzbekistan

Jordania

Corea del Sur

Australia

Nueva Zelanda

Argentina

Ecuador

Uruguay

Brasil

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

