Habrá Chubascos y Lluvias Muy Fuertes en el Norte, Noreste y Occidente del País

En siete entidades, se esperan precipitaciones muy fuertes; mientras que en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas el termómetro superará los 45 grados Celsius

Bomberos empujan una camioneta varada por una inundación en GuadalajaraBomberos empujan una camioneta varada por una inundación en Guadalajara. Foto: Facebook ProteccionCivilGDL

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Atención en el norte y noreste: lluvias intensas y calor extremo con más de 45°C en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vientos de hasta 80 km/h en Chihuahua y Coahuila. Infórmate más.

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