Habrá Chubascos y Lluvias Muy Fuertes en el Norte, Noreste y Occidente del País

Para este jueves 18 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, noreste y el occidente del país

También, las autoridades informaron que se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en Chihuahua y Coahuila, por lo que pidieron tomar precauciones.

Otro canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en combinación con la onda tropical núm. 8 que se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (norte y noreste), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (sur), Estado de México (norte y noroeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y sureste), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Jalisco (este), Hidalgo (sur), Puebla (norte y centro), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Coahuila (centro), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Oaxaca (norte), Veracruz (norte y centro) y Tabasco (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Guanajuato (noreste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas.

Durante la tarde, se prevé ambiente de templado a cálido, cielo tornándose nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM