Navidad 2025: ¿Qué Estado es Líder en Producción de Flor de Nochebuena?  

Cada vez falta menos tiempo para la Navidad 2025, por lo que ya inició la venta Nochebuena. Te decimos qué estado es líder en la producción de la flor navideña.

Cabe destacar que cada 8 de diciembre se celebra en México el Día de la flor de Nochebuena, que también es conocida como cuetlaxóchitl, que significa “flor que se marchita”, “flor de cuero” en náhuatl y Euphorbia pulcherrima, para los científicos. Esta emblemática flor también es un símbolo de la Navidad, por excelencia en el mundo.

Aunque aparentemente la flor de Nochebuena es única, existen más de 100 variedades en todo México y pueden crecer en bosques tropicales secos del Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Chiapas e incluso en Guatemala.

¿Qué estado es líder en la producción de Nochebuena?

Con una producción estimada para 2025 de seis millones de plantas de Nochebuena en maceta, el estado de Morelos se colocó nuevamente como líder en la producción.

Es por eso que el gobierno estatal invitó a quienes viven en entidades cercanas, a visitar los viveros de los municipios de:

Cuernavaca.

Jiutepec.

Tepoztlán.

Yautepec.

Emiliano Zapata.

Tlayacapan.

Cuautla.

De acuerdo con el presidente del Consejo Estatal de Productores de Plantas Ornamentales de Morelos, Mariano Alejandro Oropeza Sosa, Morelos concentra el 34 por ciento de la producción de Nochebuena a nivel nacional, que se distribuye en varias entidades de la República, entre ellas, la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Guerrero.

La flor de Nochebuena que se produce en Morelos son exportadas a Estados Unidos, Canadá y algúnos países de Europa, entre ellos Holanda.

