La peregrinación de gruyeros de Iztapalapa 2025 estará dedicada a las víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia, por lo que planean varias actividades y paradas durante su trayecto hacia la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero; estos son los detalles.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización de decenas de las enormes unidades se realizará durante la tarde de este jueves. Cada año, los operadores se reúnen para emprender el viaje al templo y agradecer a la Virgen de Guadalupe todos los favores recibidos, así como pedir por gozar de buena salud para seguir trabajando.

El origen de esta peregrinación de gruyeros se remonta a 1985, cuando los conductores acudieron al cerro del Tepeyac para rezar por las víctimas del sismo del 19 de septiembre. Desde ese entonces, no han dejado de asistir al templo mariano como una manda.

Sin embargo, este año su recorrido también es para recordar a las 32 personas que murieron en el accidente, así como a decenas más que resultaron lesionadas en la explosión de una pipa el 10 de septiembre pasado.

Video: Operadores de Grúa Alistan Peregrinación en el Puente de La Concordia rumbo a la Basílica de Guadalupe

¿Cómo será la ruta de la peregrinación de gruyeros de Iztapalapa?

La peregrinación de gruyeros partirá de las inmediaciones del Puente de la Concordia, donde antes de salir realizaron una misa en honor a las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa.

Luego comienza el recorrido de la peregrinación de grúas hacia la Basílica de Guadalupe, el cual tomará la siguiente ruta:

Puente de la Concordia

Calzada Ignacio Zaragoza

Circuito Interior

Av. Paseo de la Reforma

Glorieta de Peralvillo, en este punto harán una parada de varias horas para realizar una misa

Calzada de Guadalupe, donde volverán a hacer una misa en homenaje a las víctimas

El gruyero, Enrique Cadena, dijo a N+ que esta peregrinación los llena de alegría y el objetivo de ver a la Virgen de Guadalupe es para agradecer las bendiciones que tienen en su vida.

Nos da alegría de dar gracias de que seguimos vivos que seguimos teniendo oportunidad de seguir ayudando a los demás, de seguir viendo como la gente en la desgracia sabe que cuenta con nuestros compañeros de grúas

Asimismo, confirmó que en inmediaciones del Puente de la Concordia instalarán una capilla en honor a todas las víctimas de la explosión en Iztapalapa.

