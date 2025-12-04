Guanajuato Aprueba Matrimonio Igualitario y Prohíbe Terapias de Conversión; Rechaza el Aborto

Este día, jueves 4 de diciembre 2025, el Congreso de Guanajuato discute reformas referentes a los derechos humanos: el matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias de conversión y la despenalización del aborto.

Después de las posturas y leer el dictamen, lo primero que se votó fue el matrimonio igualitario el cual se aprobó con 25 votos a favor.

Más tarde, lo que se avaló fue prohibir las terapias de conversión con 32 votos a favor.

Adentro del Congreso hay colectivos de la diversidad sexual, quienes han festejado las resoluciones, al igual que grupos provida que han rechazado las aprobaciones. A ambos grupos se les ha pedido orden ante las posturas de cada uno de los diputados locales.

Matrimonio igualitario

Sobre el matrimonio igualitario, diputadas de Morena coincidieron en que si las personas de la comunidad LGBTIQ pagan impuestos, entonces tienen los mismos derechos que los demás, como acceder al matrimonio igualitario.

Con las modificaciones se precisa que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.

Se ajusta en el cuerpo normativo lo relativo al marido y la mujer por personas cónyuges.

Diputados a favor, indicaron que el dictamen conlleva homologar la normativa local con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia y con los criterios de convencionalidad internacional, al ampliar las oportunidades de felicidad para seres humanos con la sustitución del término hombre y mujer por personas.

Prohibir las terapias de conversión

En tanto, respecto a las terapias de conversión acusaron que no son terapias, ya que constituyen una violación a los derechos humanos de las personas, porque "no hay nada que curar".

El Congreso del estado aprobó las reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato para incluir los delitos contra la expresión o identidad de género y la orientación sexual.

Con estas modificaciones se precisa que a quien imparta u obligue a un menor de edad o incapaz a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa; y que el delito se perseguirá de oficio

En tanto, la ley indica que que cuando el sujeto activo del delito sea el padre, madre o tutor de la víctima, la pena será la siguiente:

De 20 a 60 días multa y tratamiento psicoterapéutico integral por el tiempo que determine el juez, junto a que el consentimiento informado otorgado por la víctima mayor de edad excluye a este delito.

Van en contra de la despenalización del aborto

Sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, acusan que el dictamen se ha pospuesto en varias ocasiones. Grupos a favor del dictamen señalan que no despenalizar el aborto, pone en riesgo las vidas de las mujeres, ya que la maternidad debe ser deseada, no una imposición.

Por otro lado también hay posturas en contra, quienes hablan de la defensa de la vida desde la concepción.

Finalmente se aprobó archivar la iniciativa sobre la despenalización del aborto.

El pasado 5 de junio, el Congreso de Guanajuato rechazó una vez más despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

