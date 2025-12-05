¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 5 de Diciembre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este viernes 5 de diciembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró pocas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

05:13 horas: Reducción de carriles en el km 40, dirección CDMX, por atención de accidente (volcadura sobre carpeta).

06:45 horas: Cierre parcial de la circulación en el km 53, dirección Puebla, por atención de accidente (choque por alcance).

07:38 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 40, dirección CDMX, luego de atención de accidente.

luego de atención de accidente. 07:55 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 53, dirección Puebla , después de que accidente fue atendido en su totalidad.

, después de que accidente fue atendido en su totalidad. 13:02 horas: Guardia Nacional reportó cierre parcial de circulación por afectaciones climatológicas (fractura de carpeta asfáltica) cerca del km 140+350 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, Puebla, con dirección a CDMX.

