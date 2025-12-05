Marchas HOY 5 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 5 de diciembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 6 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Concentraciones

Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo

Durante el día. Manifestantes se concentrarán en:

Carretera México-Pachuca

Carretera México-Cuernavaca

Carretera México-Puebla

Carretera México-Toluca

Carretera México-Querétaro

Realizarán un bloqueo carretero.

Gustavo A. Madero

Durante el día. El Grupo 3 de Diciembre “Anti-Pueblos” del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 10 "Carlos Vallejo Márquez” del IPN se concentrará en:

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 10 "Carlos Vallejo Márquez” en Av. 508, Col. Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Celebrarán el “XXXII Aniversario” de la conformación de su organización.

Álvaro Obregón

11:00 Horas. La Agrupación No Binaria de la Ciudad de México se reunirá en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en Av. Universidad No. 1449, Col. Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.

Exigen la reactivación de las mesas de trabajo con la finalidad de darle seguimiento a su pliego petitorio expuesto durante la “3ª. Marcha No Binaria 2025”

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

10:30 horas. Ciclistas rodarán de la Diana Cazadora en Av. Paseo de la Reforma y Sevilla, Col. Juárez, con destino a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc en Juan Aldama y Mina, Col. Buenavista, en la 'Rodada Naranja', por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ