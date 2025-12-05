Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy: ¿Cómo Llegar al Centro Histórico?

¡Toma precauciones! El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México advirtió sobre el cierre de tres estaciones, por lo que aquí te informamos cuáles no tienen servicio hoy, 5 de diciembre de 2025.

Además, te decimos cuáles son las alternativas para dirigirte al primer cuadro de la capital mexicana.

¿Cuáles estaciones del Metro están cerradas?

A través de redes sociales, el Metro de la CDMX informó que las estaciones Zócalo/ Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez (Líneas 1 y 2), permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

“Importante para las personas usuarias del Metro CDMX que se dirigen a la zona centro de la ciudad: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez (Líneas 1 y 2) permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso en estos puntos”, indicó el titular del Metro, Adrián Rubalcava.

Alternativas para llegar al Centro Histórico

Ante dicha situación, dicho sistema de transporte público informó cuáles son las estaciones que se pueden usar para dirigirse a la zona del Centro Histórico:

Bellas Artes (Líneas 2 y 8).

San Juan de Letrán (Línea 8).

En su cuenta de la red social X, Rubalcava pidió a los usuarios tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro CDMX.

