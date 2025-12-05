¿Hay Carreteras Bloqueadas por Agricultores Hoy? Capufe y Guardia Nacional Reportan Cierres

Agricultores de varios estados de la República mexicana bloquearon esta semana varios puntos carreteros; aquí te decimos si continúan las manifestaciones y cierres en autopistas del país hoy, 5 de diciembre de 2025, de acuerdo con los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

En contexto: Agricultores realizaron bloqueos carreteros en protesta contra la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, iniciativas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, el jueves, 4 de diciembre de 2025.

Agricultores realizaron bloqueos carreteros en protesta contra la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, iniciativas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, el jueves, 4 de diciembre de 2025. La nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, expedida en 1992, buscan garantizar el derecho humano al agua, sin discriminación.

El jueves, agricultores bloquearon carreteras de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Aguascalientes.

En Chihuahua, los productores agrícolas bloquearon cruces internacionales en la frontera con Estados Unidos, manifestaciones por las que la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que no había razón, después de que sus planteamientos, respecto a la Ley de Aguas Nacionales, fueron tomados en cuenta.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas que se realizan en Ciudad de México, así como el tráfico en las Autopistas México-Querétaro y México-Puebla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy: ¿Cómo Llegar al Centro Histórico?

¿Hay bloqueos carreteros hoy?

Chihuahua

Luego de la aprobación de la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, los agricultores levantaron los bloqueos en las carreteras que mantuvieron por cuatro días consecutivos, durante esta semana; sin embargo, en Chihuahua siguieron los cierres en los cruces fronterizos.

Durante la mañana de este viernes, los agricultores decidieron terminar con las protestas en los cruces fronterizos de Chihuahua y quitaron los bloqueos.

Video: Agricultores Levantan Bloqueo en Cruce Fronterizo de Chihuahua

Guerrero

Además de los bloqueos en Chihuahua, se registraron protestas en Guerrero. Capufe informó que la mañana de hoy, un grupo de manifestantes cerró la Autopista del Sol, a la altura del poblado de Tierra Colorada, en ambos sentidos.

Se trata de habitantes del municipio Juan R. Escudero, quienes exigen la construcción de un hospital, un mercado y la pavimentación de caminos.

Video: Bloqueo en Autopista del Sol: Caos Vial por Cierre de Hoy, 5 de Diciembre 2025

CDMX

También, hoy hubo bloqueos carreteros en los accesos a la Ciudad de México (CDMX), encabezados por el grupo Todos Unidos contra la Cuarta Transformación (4T), quienes buscan impedir el ingreso a la capital del país de los simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que participarán en la Marcha del Tigre de mañana, 6 de diciembre de 2025.

Los opositores a la Marcha del Tigre bloquearán las siguientes casetas de ingreso a CDMX:

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

Autopista México-Puebla

Autopista México-Toluca

Autopista México-Querétaro

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT