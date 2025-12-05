Cruces Fronterizos de Chihuahua Hoy: ¿Ya Reabrieron Tras Bloqueos de Agricultores?

Los agricultores de Chihuahua que mantenían bloqueados varios cruces internacionales desde el pasado miércoles 3 de diciembre comenzaron a levantar las protestas la mañana de este viernes 5 de diciembre, permitiendo la reapertura total del tránsito de camiones de carga entre México y Estados Unidos.

Los cierres fueron parte de las manifestaciones en contra de las reformas a la Ley General de Aguas Nacionales, lo que generó afectaciones a las operaciones de importación y exportación desde Ciudad Juárez y otras zonas del estado.

A las 8:00 horas, los puentes internacionales continuaban cerrados al paso de tráilers; sin embargo, a las 10:20 se confirmó la liberación del Puente Libre, que fue el primero en reactivarse.

Reabren cruces internacionales de Ciudad Juárez tras bloqueos

Tras la apertura inicial, el resto de los cruces comenzaron a liberarse de manera paulatina. Se espera que para antes de las 12:00 horas (GMT-6) se encuentren ya abiertos:

Puerto Palomas - Columbus

Jerónimo - Santa Teresa

Puente Córdoba de las Américas

Puente Tornillo - Guadalupe

Caseta de peaje de Saucillo

También, se espera la reapertura de carreteras que permanecían bloqueados en diferentes puntos de Chihuahua, restableciendo el flujo normal del transporte de carga.

