Cruces Fronterizos de Chihuahua Hoy: ¿Ya Reabrieron Tras Bloqueos de Agricultores?
Agricultores comenzaron a levantar los bloqueos en los cruces internacionales de Chihuahua que tenían desde el pasado miércoles 3 de diciembre hasta este viernes 5 de diciembre.
Los agricultores de Chihuahua que mantenían bloqueados varios cruces internacionales desde el pasado miércoles 3 de diciembre comenzaron a levantar las protestas la mañana de este viernes 5 de diciembre, permitiendo la reapertura total del tránsito de camiones de carga entre México y Estados Unidos.
Los cierres fueron parte de las manifestaciones en contra de las reformas a la Ley General de Aguas Nacionales, lo que generó afectaciones a las operaciones de importación y exportación desde Ciudad Juárez y otras zonas del estado.
A las 8:00 horas, los puentes internacionales continuaban cerrados al paso de tráilers; sin embargo, a las 10:20 se confirmó la liberación del Puente Libre, que fue el primero en reactivarse.
Reabren cruces internacionales de Ciudad Juárez tras bloqueos
Tras la apertura inicial, el resto de los cruces comenzaron a liberarse de manera paulatina. Se espera que para antes de las 12:00 horas (GMT-6) se encuentren ya abiertos:
- Puerto Palomas - Columbus
- Jerónimo - Santa Teresa
- Puente Córdoba de las Américas
- Puente Tornillo - Guadalupe
- Caseta de peaje de Saucillo
También, se espera la reapertura de carreteras que permanecían bloqueados en diferentes puntos de Chihuahua, restableciendo el flujo normal del transporte de carga.
