Gusano Barrenador: Oaxaca Confirma Nuevos Casos de Miasis en Humanos

Autoridades de Oaxaca confirmaron hoy, 4 de diciembre de 2025, dos nuevos casos en humanos de miasis, infección causada por el gusano barrenador, en México.

En contexto: La miasis es una infección provocada por el gusano barrenador, originado por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, endémica de América Latina.

La miasis es una infección provocada por el gusano barrenador, originado por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, endémica de América Latina. El gusano barrenador afecta principalmente al ganado bovino, con riesgo muy bajo para las personas.

Sin embargo, en México se han presentado ya varios casos de infecciones en humanos, causando la muerte de varias personas.

Desde julio de 2024, el Gobierno de México implementó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, con posibilidad de extender el plan a otros 25 estados, incluida la Ciudad de México (CDMX).

El estado más afectado por el gusano barrenador es Chiapas , considerado como la zona cero, donde la infección ha causado daños a la salud de varias personas, como el caso de Filemón Morales, de 78 años de edad, uno de los primeros humanos con miasis, en México.

, considerado como la zona cero, donde la infección ha causado daños a la salud de varias personas, como el caso de Filemón Morales, de 78 años de edad, uno de los primeros humanos con miasis, en México. En Chiapas, la situación por el gusano barrenador se agrava por la falta de insumos médicos y la propagación de la infección a otros animales como caballos y perros.

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) indicaron que reforzaron la vigilancia ante los nuevos casos de gusano barrenador en las dos personas: una de 48 años de edad y otra de 73.

Noticia relacionada: Perros y Caballos, otras Víctimas del Gusano Barrenador y la Falta de Insumos Médicos en Chiapas

Estos son los dos casos de gusano barrenador en humanos, registrados en Oaxaca

El primer caso de miasis en Oaxaca corresponde a un hombre, de 48 años de edad, de la Jurisdicción Sanitaria 3 Tuxtepec, con antecedente de diabetes mellitus.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Salud de Oaxaca, la infección se registró en una úlcera de una extremidad pélvica, por lo que al paciente se le suministró tratamiento de forma oportuna y posteriormente, fue dado de alta sin complicaciones.

El segundo caso se presentó en un adulto mayor, de 73 años de edad, de la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, quien fue atendido en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso del sistema IMSS-Bienestar.

El paciente recibió atención médica inmediata por problemas de cicatrización en un injerto, donde se identificó la presencia de las larvas.

Según las autoridades de Oaxaca, el paciente libró la infección y “ya no presenta el padecimiento”.

Noticia relacionada: Van Tres Casos Detectados de Gusano Barrenador en Querétaro; El Último la Semana Pasada

Oaxaca activa protocolos de vigilancia y contención por gusano barrenador

En un comunicado, autoridades de Oaxaca señalaron que ante los dos casos de gusano barrenador en personas, se activaron los protocolos de vigilancia y contención, además del reforzamiento de las acciones de educación sanitaria en comunidades para la detección temprana de posibles casos, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader).

Las autoridades de Oaxaca recomendaron a la población mantener estricta higiene en cualquier herida, ya sea en llagas, úlceras, cortes, raspaduras o cirugías recientes, ya que la mosca Cochliomyia hominivorax puede depositar sus larvas en las lesiones abiertas.

Además, indicaron que en en caso de presentar cualquier síntoma como: sensación de movimiento, ardor, mal olor o presencia visible de larvas, las personas afectadas deben acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT