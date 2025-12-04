El primer caso de gusano barrenador en Catazajá, Chiapas, disparó la alerta desde noviembre de 2024, pero la situación ya empeoró: la cifra nacional incrementó hasta 9 mil 574 casos confirmados en animales.

De este total, al menos 4 mil 475 se concentran en municipios de Chiapas, la zona cero. Pero además, la plaga ya no es solo bovina, también ha alcanzado a perros y caballos. El equipo de Despierta de N+ viajó a la zona para conocer la situación, que además ha afectado a varias personas.

Noticia relacionada: Gusano Barrenador Devora Tejido Humano en Chiapas: Víctimas Narran Graves Daños por Miasis.

Curaciones sin anestesia

Don Alfonso, ganadero en el municipio de Palenque, pidió ayuda a personal operativo para el control y erradicación del gusano porque uno de sus caballos posiblemente estaba infectado; estaba inflamado y goteaba sangre.

Al lugar llegó Karla, una de las 20 veterinarias que atiende emergencias en la entidad; extrajo los parásitos y curó las heridas del equino.

Sin embargo, contó que durante su trabajo no solo se enfrenta a la larva, sino también a la escasez de insumos.

Por ejemplo, la especialista tuvo que curar al caballo sin anestesia y el animal sintió tanto dolor que intentó soltarse, pero hizo demasiada fuerza, se fracturó y tuvo que ser sacrificado.

Noticia relacionada: Lo que Debes Saber del Gusano Barrenador: ¿Qué es y Cómo se Ve este Parásito?

Incidentes desalientan a ganaderos a reportar el gusano

El señor Alfonso aseguró que estos incidentes desalientan a los ganaderos a reportar el gusano en sus animales, por los riesgos que conlleva la falta de insumos.

Pero además, muchos tienen miedo de que al reportar, su ganado sea puesto en cuarentena y no les permitan vender sus animales después, a pesar de que les han dicho que esta medida no se aplica.

Afectación del gusano barrenador

Hasta el momento, la larva se ha alojado en poco más 7 mil bovinos, mil 118 caninos y 490 equinos.

Sin embargo, existe una cifra negra mucho mayor porque no se están reportando los casos en gatos, aves, borregos y hasta animales protegidos de las reservas naturales.

El protocolo establece que personal como Karla debe extraer la larva, curar al animal, sanitizar todo el ganado y enseñar al ganadero a curar.

La mosca Cochliomyia Hominivorax, endémica de América Latina, inicia su ciclo al depositar sus huevos en heridas abiertas de animales vivos.

De cada puesta emergen hasta 600 larvas que se alimentan del tejido.

Tras completar su desarrollo, caen al suelo para iniciar su metamorfosis.

Se le llama barrenador por su forma de alimentarse y su aspecto físico.

Noticia relacionada: ¿Cómo es la Mosca del Gusano Barrenador? Esto Debes Hacer si Encuentras una Larva.

¿A qué se debe el regreso de la larva?

Ganaderos con más de 20 años de experiencia que hablaron de manera anónima con Despierta de N+ aseguraron que el regreso de la larva a territorio mexicano es consecuencia del cierre de la planta de mosca estéril en Chiapas durante 2013.

Así como al paso de más de 800 mil cabezas de ganado ilegal por la frontera sur. Y las cifras los respaldan; de acuerdo con estudios académicos, estas reses provienen de granjas clandestinas instaladas en reservas naturales de países como Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala, y que son controladas por cárteles mexicanos y centroamericanos instalados en toda la línea fronteriza.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb