¿De Qué Hablarán Sheinbaum y Trump? Presidenta de México Revela Temas de Primera Reunión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, revelo hoy, 4 de diciembre de 2025, los temas que posiblemente hablará con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del sorteo del Mundial 2026.

En contexto: Este viernes, la FIFA realizará el sorteo para el Mundial 2026 , en el Centro Kennedy, en Washington D.C., capital de Estados Unidos.

Este viernes, la FIFA realizará el sorteo para el , en el Centro Kennedy, en Washington D.C., capital de Estados Unidos. En la conferencia mañanera de este jueves, la presidenta Sheinbaum Pardo confirmó que sí asistirá al sorteo del Mundial 2026, como también lo harán Donald Trump y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

En el marco del sorteo del Mundial, Sheinbaum y Trump se reunirán por primera vez desde que ambos asumieron la Presidencia de sus respectivos países.

Sheinbaum también sostendrá un encuentro con el primer ministro de Canadá, previo al sorteo de la FIFA.

Además, al terminar el sorteo, Sheinbaum tiene previsto reunirse con un grupo de mexicanos.

La mandataria mencionó que viajará la tarde de hoy a Estados Unidos, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), dormirá en un hotel y regresará mañana.

¿De qué van hablar Sheinbaum y Trump?

La mandataria mexicana dijo hoy que uno de los temas pendientes con el presidente estadounidense es el comercial y el T-MEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que el presidente Trump mencionó que termina el T-MEC, pero no es así, pues “en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado”; sin embargo, la mandataria señaló que los dichos del mandatario estadounidense son “parte también de su manera de comunicar”.

La presidenta de México aclaró que no termina el T-MEC, más bien, Trump se refiere a la revisión del tratado, que se realizará en 2026.

Sheinbaum Pardo destacó que “México tiene de los mejores acuerdos comerciales de todos los países, en el incremento de tarifas de aranceles que hizo Estados Unidos con el mundo entero. Seguimos teniendo de las mejores posiciones”.

“De todas maneras, nosotros queremos avanzar en el tema de los automóviles, del acero, del aluminio, porque ya culminamos con el tema de revisión de 54 barreras no arancelarias que se le pusieron”, explicó la presidenta.

Sheinbaum detalló que la reunión con Trump será “muy breve, pero el objetivo es ver cómo seguimos trabajando juntos”.

Entendimiento de seguridad con Estados Unidos

La mandataria señaló que el presidente de Estados Unidos conoce la posición de México ante los operativos contra el narcotráfico: “Nos ha dicho, en varias llamadas, que si queremos ayuda ellos pueden ayudar con sus fuerzas; en todos los casos le hemos dicho que no es necesario, además que no es la posición de México, que México defiende su soberanía”, con cooperación.

Sheinbaum reiteró que existe un “entendimiento” de trabajo con Estados Unidos, basado en cuatro principios fundamentales:

No intervención Cooperación sin subordinación Soberanía de nuestros territorios Responsabilidad compartida

La presidenta de México adelantó que próximamente habrá una nueva reunión en materia de seguridad, en la que participarán funcionarios mexicanos y estadounidenses, sin precisar en qué fecha de realizará.

Conflicto Estados Unidos-Venezuela

Cuestionada sobre si habrá oportunidad de hablar con Trump sobre el conflicto que Estados Unidos mantiene con Venezuela y su guerra contra las supuestas ‘narcolanchas’, en el Caribe, Sheinbaum respondió que el presidente republicano conoce la posición de México sobre el respeto a las leyes internacionales y la soberanía de los pueblos.

“México siempre va estar por la construcción pacífica, la salida pacífica de cualquier conflicto, de cualquier problema”, subrayó la mandataria.

