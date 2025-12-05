Alista Paraguas y Chamarra: A Esta Hora Lloverá y Hará Frío en CDMX Hoy 5 de Diciembre 2025

La lluvia sorprendió en Ciudad de México la noche del jueves y hoy no será la excepción, así que no olvides el paraguas y una chamarra, porque también hará frío; aquí te decimos a qué hora va a llover en CDMX hoy, 5 de diciembre de 2025.

¿Por qué está lloviendo en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 18 y el ingreso de abundante humedad, asociado a un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocarán lluvias fuertes en varios estados del norte y oriente de la República mexicana.

Además, un canal de baja presión y el ingreso de humedad, también causarán lluvias en los estados colindantes con el Golfo de México y el Caribe.

Para Ciudad de México, el Meteorológico Nacional pronosticó lluvias aisladas para hoy.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

De acuerdo con el Gobierno de CDMX, se prevé que hoy vuelva a llover por la noche, a partir de las 20:00 horas.

Además, bajará la temperatura hasta los 12 grados centígrados, después de alcanzar una máxima de 24 grados centígrados.

Después del mediodía, el cielo será nublado, con condiciones de lluvia y vientos de entre 5 y 20 kilómetros por hora.

