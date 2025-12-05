Alista Paraguas y Chamarra: A Esta Hora Lloverá y Hará Frío en CDMX Hoy 5 de Diciembre 2025
Aquí te decimos a qué hora va a llover hoy, en Ciudad de México
La lluvia sorprendió en Ciudad de México la noche del jueves y hoy no será la excepción, así que no olvides el paraguas y una chamarra, porque también hará frío; aquí te decimos a qué hora va a llover en CDMX hoy, 5 de diciembre de 2025.
¿Por qué está lloviendo en CDMX?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 18 y el ingreso de abundante humedad, asociado a un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, provocarán lluvias fuertes en varios estados del norte y oriente de la República mexicana.
Además, un canal de baja presión y el ingreso de humedad, también causarán lluvias en los estados colindantes con el Golfo de México y el Caribe.
Para Ciudad de México, el Meteorológico Nacional pronosticó lluvias aisladas para hoy.
¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?
De acuerdo con el Gobierno de CDMX, se prevé que hoy vuelva a llover por la noche, a partir de las 20:00 horas.
Además, bajará la temperatura hasta los 12 grados centígrados, después de alcanzar una máxima de 24 grados centígrados.
Después del mediodía, el cielo será nublado, con condiciones de lluvia y vientos de entre 5 y 20 kilómetros por hora.
#PronósticoDelTiempo || ¡Feliz viernes!— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 5, 2025
Hoy tendremos ambiente cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México.
Tenemos condiciones para lluvias ligeras aisladas en la capital del país.
Toma tus precauciones y mantente informado.
En la… pic.twitter.com/jnYw75GIjZ
