Autopsia de Selena Quintanilla Revela Nuevos Detalles sobre su Muerte

Treinta años después de su trágico asesinato, se han dado a conocer nuevos hallazgos del informe de la autopsia de Selena Quintanilla, la icónica 'Reina del Tex-Mex'.

La autopsia se realizó apenas tres horas después de su muerte, por la alta atención pública al caso.

De acuerdo con el forense Lloyd White, la causa de muerte fue una hemorragia interna y externa masiva (“exsanguinación”), provocada por una herida de bala perforante en el tórax.

La trayectoria de la bala fue documentada con precisión: entró por la espalda, atravesó las costillas y el lóbulo superior del pulmón, para luego salir por la parte superior derecha del pecho.

El impacto dañó gravemente la arteria subclavia, una arteria clave que aporta sangre al brazo, cuello y cabeza, lo cual contribuyó de forma determinante a la hemorragia.

Además, el informe forense señala que su ropa estaba manchada de sangre en muchas zonas.

¿Qué pasó con Selena Quintanilla?

La muerte de Selena fue clasificada oficialmente como homicidio por parte de la oficina del médico forense del condado de Nueces, Texas.

La agresora, Yolanda Saldívar, fue condenada en octubre de 1995 por asesinato en primer grado y actualmente cumple una condena de cadena perpetua.

En marzo de 2025, Saldívar solicitó libertad condicional, pero su petición fue denegada.

Estos nuevos detalles del informe reabren la conversación sobre la muerte de Selena con una base más clara y técnica. Al ofrecer la ruta exacta de la bala, el tipo de lesión arterial y la magnitud de la hemorragia, el informe forense refuerza la versión original del homicidio y da una dimensión más cruda y humana al trágico final de una de las figuras más queridas e importantes de la música latina.

