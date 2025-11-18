¿Qué le Pasó a Shiky? El Finalista de LCDLF Dio Detalles sobre su Estado de Salud

Shiky, el cuarto finalista de la más reciente temporada de La Casa de los Famosos, tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Después de que se reportara que se encontraba delicado en el hospital, su agencia de relaciones públicas, salió a decir que estaba fuera de peligro.

¿Qué le pasó a Shiky?

El también actor y conductor tuvo que ser hospitalizado por una cirugía por un tema dental que se extendió a su oído y su garganta.

"Agradecemos los mensajes de preocupación por el estado de salid de nuestro querido 'Shiky' ante la noticia de una hospitalización. Noticia que confirmamos", escribió su agencia de PR en un comunicado.

"Afortunadamente la operación fue un éxito y Clement se encuentra en recuperación y fuera de peligro".

Esta mañana, Shiky publicó una foto en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje:

"Gracias a sus oraciones me desentubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia…sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual. Gracias a cada mensaje, lloro de amor, son de las peores experiencias de mi vida por una “simple muela”… cuídense mucho. Agradezco a todo el equipo de URGENCIAS del hospital".

También agradeció a su novio Abraham y al doctor que lo operó.

¿Quién es Shiky?

Clement (conocido como Shiky) es conductor, actor y comediante de origen español con larga trayectoria en México; su ingreso a la tercera temporada del reality lo colocó rápidamente en el ojo público por actuaciones, conflictos y una narrativa que combinó simpatía con polémica. Entre los hechos que suelen mencionarse públicamente está que perdió la visión de un ojo tras una cirugía estética y que su presencia ha generado tanto apoyos como fuertes críticas en redes.

