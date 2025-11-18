Las Gemelas Kessler Mueren Por Suicidio Asistido: ¿Quiénes Eran y Por Qué Eran Famosas?

Las legendarias artistas alemanas Alice y Ellen Kessler, iconos del entretenimiento europeo en las décadas de 1950 y 1960, murieron a los 89 años mediante un suicidio asistido conjunto, informó la Sociedad Alemana para una Muerte Digna. Las gemelas fallecieron en Gruenwald, un suburbio de Múnich donde residían desde hace años.

La Policía local confirmó a los medios locales que hubo una intervención en la zona el lunes al mediodía, sin precisar detalles. Según la emisora pública BR, las hermanas eligieron la fecha de su muerte y estuvieron acompañadas por un médico y un abogado durante el procedimiento. En años recientes, Ellen había expresado que deseaban que sus cenizas reposaran juntas en una misma urna, junto a las de su madre Elsa y su perro Yello.

La muerte de las gemelas Kelsser: dentro del marco legal alemán

El suicidio asistido es legal en Alemania bajo ciertas condiciones, después de que la Corte Constitucional dictaminara en 2020 que toda persona tiene derecho a decidir sobre su propia muerte y buscar ayuda de terceros, siempre que no exista presión externa.

¿Por qué eran famosas las gemelas Kessler?

En los años 50 y 60 alcanzaron una fama notable, con su característico cabello rubio y una formación clásica en danza, las Kessler se convirtieron en símbolos de la estética de las vedettes europea. Tras huir de Alemania Oriental en 1952, iniciaron sus carreras en el famoso cabaret Lido de París, pero pronto trascendieron ese escenario.

Representaron a Alemania en el Festival de Eurovisión de 1959.

Aparecieron varias veces en “The Ed Sullivan Show”.

Fueron portada de Life Magazine.

Se codearon con figuras como Fred Astaire, Frank Sinatra, Elvis Presley y Rock Hudson.

Su mezcla de sincronía perfecta, glamour y carisma las convirtió en un fenómeno internacional difícil de replicar. Tras conocerse la noticia, “The Ed Sullivan Show” publicó un homenaje en redes sociales, describiéndolas como “estrellas deslumbrantes, verdaderas leyendas y hermanas cuya gracia, encanto y magia brillarán por siempre”.

