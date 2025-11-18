Otra Acusación de Agresión Sexual contra 'Diddy' Combs; Habría Pedido Un 'Favor' a Productor

Un nuevo señalamiento de agresión sexual pesa sobre el músico y productor Sean Diddy Combs, mismo que ya está siendo investigado por la policía del condado de Los Ángeles, en California.

El magnate del hip-hop purga una condena de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la prostitución, específicamente, por llevar a personas para ejercerla por Estados Unidos.

De acuerdo con la indagatoria, un productor musical y publicista afirmó que en 2020 fue invitado a una sesión de fotos en un almacén de Los Ángeles.

Según sus dichos, Diddy se habría exhibido mientras se masturbaba y pidió al denunciante, cuyo nombre aparece oculto en el parte policial, que lo ayudara, reportó NBC News.

Posteriormente, Sean lanzó una camiseta sucia al hombre, según dijo el productor.

Un tema vergonzoso

El productor musical dijo que durante años no le contó a nadie el incidente porque se sentía avergonzado. Fue hasta ahora que se presentó ante la policía de Largo, Florida, en septiembre.

La policía de Los Ángeles informó que recibió una copia oficial del informe del departamento de Florida, el viernes pasado y que ya investiga las acusaciones.

Además, el reporte consigna otro incidente, en marzo de 2021, en el que, según el denunciante, dos hombres le cubrieron la cabeza antes de que Combs entrara a la habitación y lo llamara soplón, refirió NBC.

Tras las rejas

En julio, Combs fue condenado a la cárcel por llevar a sus parejas y a trabajadores sexuales masculinos por todo el país para participar en encuentros sexuales.

Aunque fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, delitos que lo habían llevado a una sentencia de cadena perpetua.

Al final, solo recibió cuatro años de condena y se espera que quede en libertad en mayo de 2028, aunque podría haber reducciones si participa en tratamientos de abuso de sustancias y otros programas penitenciarios.

La información más reciente refiere, sin embargo, que podría alargar su paso por la cárcel, ya que había tenido comportamientos que contravienen las normas de la prisión.

