Cambio en Alerta Presidencial por Sismo: ¿Cómo Llegará Ahora el Mensaje a tu Teléfono?

El Gobierno de México informó este lunes, 16 de febrero de 2026, sobre los cambios en la alerta presidencial por sismos. Te decimos cómo llegará ahora el mensaje a tu teléfono celular.

¿Cómo llagarán ahora los mensajes de la alerta presidencial por sismos?

Durante la conferencia mañanera, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Vázquez, informó que en 2026 se realizarán 3 simulacros de sismo.

La funcionaria explicó que van a cambiar el mensaje de alerta presidencial, tal como lo indicó la presidenta Claudia Sheinbaum y que se bajará el volumen, pero quizá no para el simulacro del próximo 18 de febrero en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Hoy se le informó a la presidenta, estamos ya trabajando en el nivel del alertamiento por telefonía celular, así mismo en el cambio de mensaje que en breve se podrá tener ya la modificación solicitada.

