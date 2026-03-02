Detienen a ‘El Congo’, Integrante de Célula Delictiva que Atentó Contra Carlos Manzo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en un operativo conjunto en Michoacán, fue detenido Gerardo ‘N’, alias El Congo, presunto integrante de la célula delictiva que atentó contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

En contexto: Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue víctima de un ataque a tiros durante la celebración del Día de Muertos, el 1 de noviembre de 2025.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue víctima de un ataque a tiros durante la celebración del Día de Muertos, el 1 de noviembre de 2025. Luego de la muerte de Carlos Manzo, su viuda Grecia Quiroz asumió el cargo de alcaldesa de Uruapan.

El Congo operaba bajo mando de El Licenciado

De acuerdo con García Harfuch, El Congo operaba bajo el mando de Jorge Armando ‘N’, alias El Licenciado, quien fue detenido en noviembre de 2025.

El operativo, que se realizó durante la madrugada de hoy, 2 de marzo de 2026, fue encabezado por la Fiscalía de Michoacán, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Marina (Semar), de la SSPC, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública michoacana.

El secretario Omar García Harfuch agregó que las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo “continúan hasta detener a todos los responsables”.

A El Congo se le vincula con extorsión a productores de aguacate y limón, agresiones a grupos rivales y homicidios, en Uruapan.

Además, El Congo encabezaba una supuesta célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con información de N+.

RMT