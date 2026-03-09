Sasha Sokol Vuelve a Señalar a Luis de Llano: Sigue sin Cumplir con su Sentencia

Sasha Sokol volvió a alzar la voz contra Luis de Llano, a quien acusó de no haber cumplido con la sentencia judicial que lo obliga a ofrecerle una disculpa pública y reparar el daño causado tras el caso de abuso que denunció hace cuatro años.

En un mensaje publicado en el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la cantante recordó que, pese a que el proceso legal ya concluyó en las instancias más altas del país, el productor todavía no ha cumplido con lo que ordenó la justicia.

“Al día de hoy, Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa”, escribió Sokol, quien también señaló que el productor tampoco ha cumplido con el resto de las medidas establecidas en la sentencia.

Sasha Sokol Informó que TSJCDMX Confirmó Sentencia Contra Luis de Llano

La sentencia que Luis de Llano debe cumplir

El caso entre Sokol y De Llano llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirmó la condena civil contra el productor por daño moral derivado de la relación que mantuvo con la cantante cuando ella era menor de edad.

La resolución estableció varias medidas para reparar el daño, entre ellas:

Ofrecer una disculpa pública a la cantante.

Pagar una indemnización económica, que Sokol ha dicho será donada a una organización dedicada a la defensa de menores.

Cumplir con otras acciones de reparación determinadas por la autoridad judicial.

Sin embargo, según la artista, el productor no ha cumplido con estos puntos dentro del plazo fijado por las autoridades.

“Que asuma su responsabilidad”: el mensaje de Sasha Sokol

En su publicación, Sokol explicó que decidió hablar nuevamente del caso porque considera importante evidenciar el incumplimiento de la sentencia.

La cantante también criticó el argumento atribuido a De Llano, quien habría señalado que ofrecer una disculpa pública podría resultar revictimizante para ella, postura que calificó como absurda.

Para Sokol, cumplir con la sentencia es fundamental no solo para cerrar su caso personal, sino también para enviar un mensaje sobre la responsabilidad y las consecuencias de este tipo de conductas.

La exintegrante de Timbiriche denunció públicamente al productor en 2022, lo que derivó en un proceso legal que, con el paso de los años, se convirtió en un caso emblemático en México sobre abuso sexual y relaciones de poder en la industria del entretenimiento.

Historias recomendadas:

Reportan Disparos contra Casa de Rihanna en Los Ángeles; Hay Una Persona Detenida

¿Qué Dijo Timothée Chalamet sobre el Ballet y la Ópera y Por Qué lo Están Criticando?

Rafael González Responde a Acusación de Violencia: Así se Defendió el Vocalista de Los Recoditos