¿Donald Trump Entregará la Copa en la Final del Mundial 2026?

Donald Trump afirmó en la Casa Blanca que podría ser el responsable de entregar la copa a quien triunfe en la final del Mundial 2026. El presidente de Estados Unidos afirmó que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le pidió ser el responsable de entregar el trofeo.

Trump afirma que entregará la copa en la final del Mundial

La declaración de Donald Trump ocurrió durante la visita de Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En medio de la rueda de prensa que acompañó la visita del político neerlandés, el republicano aseguró que él será el responsable de entregar la copa. Según explicó, Gianni Infantino le pidió que acuda a laa final del Mundial 2026 para felicitar a quien se corone campeón:

“Me ha pedido entregar la copa”, dijo.

El presidente estadounidense también elogió la labor del presidente de la FIFA:

“Yo pienso que Gianni ha hecho una labor fantástica”.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Sede Nueva Jersey. El encuentro ocurrirá el domingo 19 de julio a la 1 de la tarde, hora local.

Se anticipa que, además de la ceremonia de clausura, este partido cuente con un espectaculo de medio tiempo, semejante al que organiza cada año la NFL para el Súper Tazón. La FIFA ha confirmado que el espectáculo correrá a cargo de Madonna, Shakira y BTS.

El espectáculo del medio tiempo del Mundial 2026 cuenta con la curaduría artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay. Se anticipa que parte este show recaudará fondos para el Fondo Mundial de Educación, iniciativa de la organización Global Citizen.