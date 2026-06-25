¿Donald Trump Entregará la Copa en la Final del Mundial 2026?

El presidente aseguró que se le pidió entregar la copa a quien se corone en la final del Mundial 2026

Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026¿Donald Trump entregará la copa del Mundial 2026? Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Trump podría entregar la copa en el Mundial 2026. Durante una rueda de prensa, afirmó que Infantino le pidió asistir a la final. ¿Qué más reveló sobre este evento?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+