Tijuana Despide a la Selección de Irán Rumbo a su Tercer Partido del Mundial

La selección de Irán se despidió este miércoles de los aficionados que la acompañaron durante su estancia en Tijuana. Antes de partir rumbo a Seattle, Estados Unidos, para disputar su tercer encuentro del torneo internacional de futbol, los jugadores convivieron por última vez con seguidores que acudieron al hotel de concentración.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas se reunieron a las afueras del hotel donde se hospedaba el equipo con la esperanza de obtener un autógrafo o una fotografía.

Alrededor de las 9:00 horas, mientras abordaban las unidades que los trasladarían al Aeropuerto Internacional de Tijuana, los futbolistas agradecieron las muestras de apoyo y dedicaron algunos minutos a convivir con los asistentes.

Entre los seguidores se encontraba Omar Alberto, quien relató que sigue a la selección iraní desde hace varios años, particularmente desde que Mehdi Taremi militaba en el futbol portugués.

Otros aficionados señalaron que, además del aspecto deportivo, buscaron demostrar la hospitalidad de Tijuana hacia el equipo durante su permanencia en la ciudad.

Artista iraní entrega un regalo especial

La ilustradora iraní Yalda Sepahpour, quien reside en Tijuana desde hace dos años, aprovechó la despedida para entregar un obsequio diseñado especialmente para la selección.

En colaboración con el estudio de arte "Never Tamed", elaboró 36 camisetas personalizadas inspiradas en elementos culturales de Irán y México, incorporando granadas, flores de loto, nopales y la leyenda "Irán, Tijuana 2026".

Además, presentó un mural ilustrado sobre una camioneta de carga con el mensaje "El Futuro es el Sur", como una muestra de solidaridad y resiliencia entre ambos pueblos.

Tras concluir su convivencia con los aficionados, la selección iraní emprendió su viaje hacia Seattle, donde permanecerá durante dos noches antes de disputar su tercer compromiso del torneo.

El conjunto enfrentará a Egipto el próximo viernes 26 de junio, en busca de avanzar a la siguiente fase de la competencia.

Información Perla Velázquez

APG