Tijuana Despide a la Selección de Irán Rumbo a su Tercer Partido del Mundial

Seguidores y artistas locales entregaron obsequios al equipo antes de su viaje para disputar su tercer partido del torneo

Artista Iraní Entrega Camisetas Inspiradas en México e Irán en TijuanaFoto: N+

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Aficionados y artistas de Tijuana despiden a la selección iraní con obsequios únicos antes de su partida a Seattle. Conoce la historia detrás de esta emotiva despedida.

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