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Emiten Aviso Especial en CDMX: Alerta por 6 Días de Lluvias Fuertes Hasta el 5 de Octubre

Autoridades prevén caída de granizo, ráfagas de viento y un descenso gradual en la temperatura

Lluvia en CDMXLa SGIRPC prevé actividad eléctrica, granizo, vientos de hasta 50 km/h. Foto: Cuartoscuro | Graciela López

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Se avecinan 6 días de fuertes lluvias, granizo y vientos de hasta 50 km/h en la CDMX. Prepárate para un descenso gradual de temperatura. Sigue las recomendaciones de SGIRPC y mantente informado.

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