Emiten Aviso Especial en CDMX: Alerta por 6 Días de Lluvias Fuertes Hasta el 5 de Octubre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un Aviso Especial por un temporal de lluvias en la Ciudad de México.

Durante este periodo, previsto del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2026, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 kilómetros por hora.

La dependencia también señaló que habrá un descenso gradual de las temperaturas, por lo que el ambiente será cada vez más fresco.

De acuerdo con el aviso emitido este martes 29 de septiembre, las temperaturas máximas durante este periodo se ubicarán entre 20 y 25 grados Celsius.

La SGIRPC recomendó a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México y seguir la información difundida a través de los canales oficiales.

Entre las medidas preventivas, pidió retirar la basura de las coladeras y evitar cruzar calles o avenidas donde haya corrientes de agua.

También recomendó no refugiarse bajo árboles o estructuras y utilizar impermeable o paraguas durante las precipitaciones. El aviso señala que el temporal se mantendrá desde el miércoles 30 de septiembre hasta por lo menos el lunes 5 de octubre.

PT