Detienen a Hombre por Intentar Matar a su Padre en Piedras Negras, Coahuila

Edgar Gabriel 'N' fue detenido por elementos de seguridad, señalado de presuntamente intentar atentar contra la vida de su padre, Romeo Omar 'N'. Los hechos se registraron en la colonia Palmas, en Piedras Negras, donde se movilizaron las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada, el afectado resultó lesionado durante el incidente, por lo que fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica.

Se dio a conocer que el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de Romeo Omar 'N' ni sobre el método que presuntamente habría utilizado el detenido.