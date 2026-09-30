Seguridad

Detienen a Hombre por Intentar Matar a su Padre en Piedras Negras, Coahuila

El lesionado fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica

Detienen a Hombre por Intentar Matar a su Padre en Piedras Negras, CoahuilaEl hombre fue detenido por elementos de seguridad por presuntamente intentar matar a su padre. Foto: Archivo N+

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