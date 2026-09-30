Sociedad

Reporta CFE Obras para Reforzar Suministro Eléctrico al Sector Productivo en Tijuana

La empresa señaló que mantiene proyectos de generación, transmisión y distribución en Baja California

CFE Reporta Obras para Reforzar Suministro Eléctrico al Sector Productivo de TijuanaCFE Reporta Obras para Reforzar Suministro Eléctrico al Sector Productivo de Tijuana | Foto: CFE

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