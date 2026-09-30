Reporta CFE Obras para Reforzar Suministro Eléctrico al Sector Productivo en Tijuana

La empresa señaló que mantiene proyectos de generación, transmisión y distribución en Baja California.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que mantiene obras y proyectos para fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar el suministro para el sector productivo de Tijuana, Baja California.

A través de un comunicado, la empresa respondió a información publicada por Uniradio Informa sobre la exigencia de Unidos por Tijuana para que la CFE explique por escrito los apagones registrados en la ciudad.

La CFE señaló que en Baja California implementa programas y proyectos enfocados en sus procesos de generación, transmisión y distribución, con el objetivo de incrementar la capacidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Entre las obras reportadas se encuentra la entrada en operación de la línea de transmisión Wisteria-Herradura, de 230 kilovoltios y 135 kilómetros de longitud, así como de la subestación La Encantada, ubicada al oriente de Tijuana, con capacidad de 30 megavoltamperios.

La empresa también informó que se encuentran en distintas etapas de construcción y desarrollo obras en las subestaciones Panamericana Banco 2, Durazno Banco 2, Toreo Banco 1, Alamar Banco 1 y Seminario Banco.

En materia de generación, la CFE reportó la puesta en operación de la Central de Ciclo Combinado González Ortega, con una capacidad instalada de 745.4 megavatios, la cual, de acuerdo con la empresa, beneficiará a más de 3.8 millones de habitantes de la región.

Además, la Comisión informó que mantiene mesas permanentes de trabajo y atención con cámaras empresariales, representantes gubernamentales y autoridades estatales y municipales, con el objetivo de conocer las necesidades relacionadas con el suministro de energía.

La CFE señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura eléctrica e impulsar proyectos energéticos destinados a los sectores poblacionales y productivos de México.

APG