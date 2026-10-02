Pronóstico del tiempo

Lluvias de Rachel y otros Sistemas Azotarán México: Advierten Riesgo de Deslaves e Inundaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil comparte lista de recomendaciones ante peligros asociados a las precipitaciones en el país

Lluvia fuerte en la Ciudad de México el 1 de octubre de 2026. Foto: CuartoscuroLluvia fuerte en la Ciudad de México el 1 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+