Lluvias de Rachel y otros Sistemas Azotarán México: Advierten Riesgo de Deslaves e Inundaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) urgió a la ciudadanía a mantenerse alerta por lluvias en la mayor parte del país, generadas por el huracán Rachel y otros fenómenos meteorológicos al interior de la República Mexicana.

En un comunicado, advirtió que dichas condiciones incrementan de manera importante las posibilidades de encharcamientos, aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

Por ello, compartió una lista de recomendaciones para la población, que te compartimos a continuación.

Lluvias en casi todo el país

La CNPC advirtió que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias continuarán este viernes 2 de octubre en diversas regiones del país.

Las más severas se registrarán en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Mientras que en Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo se pronosticaron lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Asimismo, se previeron chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, acompañados de intervalos de chubascos en Colima, Sonora y Chihuahua.

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Efectos de huracán Rachel

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el huracán Rachel provocará lluvias muy fuertes y vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur.

Así como oleaje de 5 a 6 metros de altura en costas de esa entidad y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

A las 09:00 horas, el ciclón se localizó a 410 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, y a 545 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h, alejándose lentamente del país.

“Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, apuntó.

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Recomendaciones de Protección Civil

Ante ello, la CNPC compartió recomendaciones como evitar cruzar ríos, vados, pasos a desnivel o cualquier zona con corrientes de agua rápida, ya que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.

También llamó a no tirar basura en la calle para evitar la obstrucción de coladeras y drenajes; así como a evacuar hacia un refugio temporal o zona alta si la vivienda se encuentra en zona de riesgo y las autoridades lo recomiendan.

Otros consejos fueron asegurar techos, láminas, macetas y cualquier objeto suelto en balcones o azoteas que pueda desprenderse y causar daños; alejarse de bardas, árboles altos y estructuras metálicas o espectaculares durante las tormentas eléctricas; conducir con extrema precaución ante asfalto mojado, baja visibilidad y posibles encharcamientos; además de moderar la velocidad, encender luces intermitentes y mantener una distancia segura con otros vehículos.

SPB