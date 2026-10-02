¿Cómo Estará el Clima Mañana en CDMX? Prevén Condiciones Adversas el Sábado
Canales de baja presión en el interior del país, una circulación ciclónica y una vaguada en altura mantendrán afectaciones en la capital
Canales de baja presión en el interior del país, una circulación ciclónica y una vaguada en altura mantendrán afectaciones en la capital
Autoridades advirtieron esta semana sobre un temporal de lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX), por lo que en N+ te informamos si estas condiciones persistirán mañana 3 de octubre en la capital mexicana.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climatológicas adversas actuales se deben a canales de baja presión en el interior del país, en combinación con una circulación ciclónica y una vaguada en altura.
En ese marco, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló cómo estará el clima el sábado en la CDMX.
El Meteorológico Nacional detalló que mañana en la mañana se espera cielo medio nublado y ambiente fresco en la Ciudad de México.
Durante la tarde, ambiente templado a cálido y cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).
Las precipitaciones, alertó, “podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo”.
Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados. Así como viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina emitió un aviso especial esta semana por un temporal de lluvias del 30 de septiembre al lunes 5 de octubre en la capital mexicana.
“En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 km/h. Se espera descenso gradual de las temperaturas, por lo que el ambiente será cada vez más fresco”, alertó.
Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.
De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.
Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.
SPB
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