Lluvias Provocan Inundaciones en Matamoros: Estas Son las Zonas Afectadas

Durante la mañana de este viernes se han registrado lluvias en distintos sectores de Matamoros, en una jornada marcada por el ingreso del frente frío número 1 en el noreste del país. El pronóstico contempla una probabilidad de 70% de lluvia para el municipio del norte de Tamaulipas.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el sistema mantenga condiciones favorables para lluvias en la entidad, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Para Matamoros se espera una temperatura máxima cercana a los 31 grados, de acuerdo con el pronóstico utilizado para el estado.

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La lluvia ya genera afectaciones en distintos puntos de Matamoros, principalmente en el Periférico, la zona de la Rotonda y la calle 14, además de sectores bajos de la ciudad.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente en zonas susceptibles a encharcamientos.

Protección Civil pidió a la población extremar precauciones al desplazarse y recomendó evitar ingresar a calles inundadas y buscar rutas alternas, debido a que los encharcamientos pueden afectar a los vehículos y dificultar el tránsito.

También exhortó a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública y mantener libres las coladeras, para facilitar el desalojo del agua y evitar que las precipitaciones provoquen mayores acumulaciones. Pidió además reportar cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse durante las lluvias, como cables caídos, para que las autoridades puedan atenderla oportunamente.