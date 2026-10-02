Pronóstico del tiempo

Lluvias Provocan Inundaciones en Matamoros: Estas Son las Zonas Afectadas

Las precipitaciones de las últimas horas ya han generado acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad

Lluvias Provocan Inundaciones en Matamoros: Estas Son las Zonas AfectadasLluvias Provocan Inundaciones en Matamoros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lluvias intensas inundan la ciudad. Periférico, Rotonda y calle 14 son las zonas más afectadas

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+