Pronóstico del tiempo

Lluvias Generan Encharcamientos en El Marqués y la Carretera 57 en Querétaro

Las precipitaciones se mantendrán durante la noche de este viernes y autoridades estatales mantienen recorridos preventivos en distintos puntos.

Protección Civil Mantiene Vigilancia ante Lluvias en QuerétaroProtección Civil Mantiene Vigilancia ante Lluvias en Querétaro. Foto:N+

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Javier Amaya señaló que hasta el momento no se han presentado daños de consideración, mientras se pide a los automovilistas extremar medidas al transitar por vialidades afectadas.

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