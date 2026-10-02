Lluvias Generan Encharcamientos en El Marqués y la Carretera 57 en Querétaro

Las lluvias continuarán durante las próximas horas en Querétaro y podrían extenderse hasta después de las 10 de la noche de este viernes, por lo que Protección Civil pidió a la población extremar precauciones al salir.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya, informó que hasta el momento no se han registrado afectaciones mayores a consecuencia de las precipitaciones. Únicamente se han reportado encharcamientos en algunas zonas de El Marqués y en la lateral de la carretera federal 57.

Ante las condiciones de lluvia, la dependencia mantiene vigilancia en distintos puntos del estado para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la jornada.

Protección Civil recomendó a los automovilistas reducir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y evitar cruzar zonas donde exista acumulación de agua, debido a que el pavimento mojado puede complicar la circulación.

La dependencia también pidió a la ciudadanía revisar las condiciones del clima antes de salir y tomar las precauciones necesarias ante la continuidad de las lluvias durante las próximas horas.