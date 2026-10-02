Accidentes

Motociclista Sufre Lesión Tras Accidente Vehicular en la Salida de Playas Tijuana

Paramédicos estabilizaron al conductor y efectuaron su traslado hacia un hospital

Motociclista Sufre Lesión Tras Accidente Vehicular en la Salida de Playas TijuanaMotociclista Sufre Lesión Tras Accidente Vehicular en la Salida de Playas Tijuana | Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+