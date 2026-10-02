Motociclista Sufre Lesión Tras Accidente Vehicular en la Salida de Playas Tijuana

Un motociclista resultó herido tras verse involucrado en un accidente automovilístico en la prolongación de la calle Segunda, en la salida de Playas de Tijuana.

El percance se registró alrededor de las 7 de la mañana, cuando el conductor de la motocicleta sufrió una lesión de gravedad en una de sus extremidades.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo antes de realizar su traslado a un hospital.

El motociclista fue llevado a un centro médico para recibir atención especializada.

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

APG