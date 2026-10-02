Cae Auto a Fosa de Básculas Durante Lluvias en Torreón, Coahuila

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en La Laguna provocaron complicaciones en distintos puntos de la región, entre ellos el periférico, a la altura de la calle Margaritas, antes de llegar al Campesino, en el carril que conduce de Gómez Palacio hacia Torreón.

En este punto, la acumulación de agua generó un fuerte congestionamiento vehicular y un automóvil terminó cayendo a una fosa utilizada para las básculas de camiones de quinta rueda.

El vehículo quedó parcialmente sumergido entre el agua, mientras autoridades y personal de apoyo trabajaron durante más de dos horas para realizar las maniobras necesarias y lograr retirarlo del lugar.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de este incidente. Las condiciones de lluvia también complicaron la circulación en este sector, por lo que los automovilistas tuvieron que avanzar con precaución ante la presencia de agua acumulada y las dificultades para transitar por la zona.