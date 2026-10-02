Accidentes

Cae Auto a Fosa de Básculas Durante Lluvias en Torreón, Coahuila

La acumulación de agua provocó un fuerte congestionamiento de vehículos sobre las principales vialidades de La Laguna

La acumulación de agua provocó un fuerte congestionamiento de vehículos sobre las principales vialidades de La LagunaEl auto terminó cayendo a una fosa utilizada para básculas de camiones. Foto: N+

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El auto terminó cayendo a una fosa utilizada para básculas de camiones

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