Seguridad

Confirman Detención de Tres Personas por Homicidio de Guillermo Pamucé en Veracruz

Las investigaciones continúan para esclarecer el asesinato del coordinador regional de la zona sur del partido Paz

Investigan a 3 personas por asesinato de Guillermo Pamucé Yep.Investigan a 3 personas por asesinato de Guillermo Pamucé Yep. Foto: Ayuntamiento de Jáltipan

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Avances en el caso Pamucé: 3 arrestos confirmados, pero el motivo del asesinato sigue siendo un misterio.

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