Confirman Detención de Tres Personas por Homicidio de Guillermo Pamucé en Veracruz

Confirman la detención de 3 personas señaladas de su presunta participación en el homicidio de Guillermo Pamucé Yep, coordinador regional de la zona sur de Veracruz del partido Paz.

El partido a través de un comunicado informó sobre estas detenciones que realizo la Fiscalía, se trató de una mujer y 2 hombres.

Aunado a esto, detallaron que aún no se esclarece el móvil del ataque donde perdió la vida Guillermo Pamucé en el fraccionamiento Veleros de la ciudad de Coatzacoalcos al sur de Veracruz en el mes de septiembre.

Las investigaciones para esclarecer el asesinato del coordinador aún continúan, de las cuales ya se han desarrollado cateos e inmuebles del fallecido.