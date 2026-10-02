Sistema Cutzamala Hoy: ¿Cuánta Agua Hay en las Presas que Abastecen al Valle de México?

El Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México, alcanzó un nivel del 88% en el inicio de octubre 2026, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Se trata de un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua potable para la población e industria de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

Dada su importancia, en N+ te informamos todos los días cuál es su nivel, tomando en cuenta las condiciones climatológicas en el centro del país.

El Cutzamala se extiende por Michoacán, Estado de México y CDMX.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

El resto del suministro se obtiene del Sistema Lerma, de pozos y de diversos manantiales.

Así está del Cutzamala hoy

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y de la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable, actualmente este sistema tiene 688.6 millones de metros cúbicos de agua, ante las lluvias que se han registrado las últimas semanas.

En su reporte diario, dichas autoridades dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 1 de octubre de 2026:

Villa Victoria: Está al 83.73% de su capacidad, al registrar 155.519 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo: Está al 89.94% de su capacidad, al registrar 354.701 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 88.15% de su capacidad, al registrar 178.420 millones de metros cúbicos de agua.

La capacidad total del Cutzamala es de 782.521 millones de metros cúbicos, por lo que los 688.6 que tiene actualmente corresponden al 88% del almacenamiento.

Así es el Sistema Cutzamala

El Sistema Cutzamala aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, y 4 presas son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

Se considera una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de 1,600 metros sobre el nivel del mar (msnm), en su punto más bajo, hasta los 2,702 msnm, en su punto más alto.

SPB