Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: ¿Cuánta Agua Hay en las Presas que Abastecen al Valle de México?

Aquí te decimos cómo han beneficiado las lluvias a este sistema hídrico del país

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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