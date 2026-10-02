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‘El Avión Iba en Picada’, Relata Piloto Indio Apuñalado en Vuelo de Flydubai

Smit Machchhar ha sido aclamado como un héroe por líderes mundiales como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamin Netanyahu

Smit Machchhar, piloto indio apuñalado en vuelo de FlydubaiSmit Machchhar, piloto indio apuñalado en vuelo de Flydubai. Foto: Reuters

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El piloto Smit Machchhar, héroe tras ser apuñalado en vuelo de Flydubai, salvó a 170 pasajeros al abrir la cabina.

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