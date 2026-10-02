EUA Desmantela Red Financiera de Hamás: Transfirió Millones de Dólares a través de Criptomonedas

El Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) desmanteló una red financiera de Hamás e impuso nuevas sanciones, entre las que se incluyen medidas contra un miembro del ala militar del grupo militante palestino, dos recaudadores de fondos con sede en Francia y dos entidades, informó el Departamento del ⁠Tesoro.

"Estas designaciones sacan a la luz una sofisticada estructura de financiación ‌que lleva varios años en funcionamiento ‌y que ha transferido ⁠más de 2 millones de dólares a Hamás a través de organizaciones benéficas ficticias y canales de criptomonedas".

Además, dijo el Tesoro en un comunicado, "demuestra ‌la ‌capacidad persistente de la organización para adaptar sus mecanismos de recaudación de fondos con el fin ​de eludir la detección".

Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, miembro de Hamás, es un subcomandante de batallón en el ala militar del grupo palestino con sede en Gaza, dijo el Tesoro.

Detalló que supervisa una red financiera ‌que ha utilizado diversas empresas de servicios ⁠monetarios y carteras de criptomonedas para transferir fondos significativos a ​las Brigadas ​Al-Qassam de ​Hamás.

Reiteró que esta red recaudó más de 2 millones de dólares entre 2020 y 2026, de los cuales 1.5 millones se obtuvieron después del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás contra Israel.

Ese ataque provocó una ofensiva militar de Israel sobre Gaza que dejó vastas zonas del territorio palestino reducidas a escombros y más de 74,000 muertos, según cifras avaladas por la ONU.

La ofensiva israelí despertó simpatía mundial por la causa palestina, aunque los gobiernos aliados de Israel evitaron una condena rotunda.

Con información de N+, Reuters y AFP.