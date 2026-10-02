Internacional

EUA Desmantela Red Financiera de Hamás: Transfirió Millones de Dólares a través de Criptomonedas

El Departamento del Tesoro sancionó a un miembro del ala militar del grupo militante palestino

Palestinos transportan cuerpos envueltos en banderas de Hamásalestinos transportan cuerpos envueltos en banderas de Hamás durante el cortejo fúnebre de los comandantes Izz al-Din al-Beik y Mohannad Abu al-Foul en la ciudad de Gaza. Foto: Reuters

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Red de Hamás en la mira: Estados Unidos revela sofisticado esquema de financiamiento con criptomonedas. Conoce los detalles.

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