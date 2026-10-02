México Envejece: Cada Vez Hay Más Adultos Mayores en Comparación con Niños y Adolescentes

México está cambiando de edad. La imagen de un país con una base poblacional amplia, llena de niños y adolescentes, comienza a quedar atrás, mientras aumenta el número de personas que llegan a los 60 años y más. Las cifras muestran una transformación silenciosa, pero profunda: cada vez hay menos menores frente al creciente grupo de adultos mayores.

El indicador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) permite observar este cambio con claridad. El índice de envejecimiento mide cuántas personas de 60 años y más existen por cada 100 habitantes de 0 a 14 años. De acuerdo con la serie histórica, el indicador pasó de 16 adultos mayores por cada 100 niños y adolescentes en 1990 a 68.2 en 2025.

Es decir, el cambio es todavía más evidente, pues mientras en 1990 había alrededor de 624 niños y adolescentes por cada 100 adultos mayores, para el año 2000 eran aproximadamente 469; en 2010, 323; en 2020, 210, y para el 2025, el registro es de 147 menores por cada 100 personas de 60 años y más.

La diferencia no se explica porque hayan desaparecido los niños. México todavía tiene millones de ellos. Lo que ha ocurrido es que su crecimiento se ha frenado, mientras que la población adulta mayor aumenta con rapidez.

En 1990 había cerca de 31.1 millones de personas de 0 a 14 años en México; para 2000 la cifra rondaba los 32.6 millones y en 2010 se mantenía en alrededor de 32.5 millones. En 2020, el grupo sumaba aproximadamente 31.8 millones, equivalente a una cuarta parte de la población nacional.

En contraste, el grupo de 60 años registró a 5 millones de personas en 1990, mientras que para el año 2010 se registraban 10.1 millones; para 2020, la cifra alcanzó los 15.1 millones. En apenas tres décadas, el número de adultos mayores se triplicó, mientras que el grupo infantil prácticamente dejó de crecer y comenzó a reducirse.

La fotografía más reciente confirma que la tendencia continúa. La Encuesta Intercensal 2025 registró 130.9 millones de habitantes en México. De ellos, alrededor de 19.1 millones tenían 60 años o más, equivalentes a 14.7% de la población.

Al mismo tiempo, el peso de la población menor de 15 años disminuyó. Entre 2020 y 2025, pasó de alrededor de 25% a cerca de 22% del total nacional. Es decir, aunque México tiene más habitantes que hace cinco años, una proporción menor corresponde a las generaciones más jóvenes.

El cambio también puede observarse dentro de la propia infancia. En 2025, los niños de 0 a 4 años representaban el 5.8% de la población; los de 5 a 9 años, el 7.4%, y quienes tenían entre 10 y 14 años, el 8.3%.

En el año 2020, el censo del Inegi arrojó que la población de 0 a 4 años era de 10.1 millones de menores, es decir, el 8% de la población total. Esto significa que, en solo cinco años, la participación de este sector disminuyó 2.2 puntos porcentuales. Para 2010, este grupo rondaba el 9.4% del total de mexicanos, acumulando una pérdida de peso demográfico de 3.6 puntos porcentuales en 15 años.

Hay otra cifra que ayuda a explicar esta transformación: la edad mediana de los mexicanos llegó a 32 años en 2025, frente a 29 años en 2020 y 22 años en 2000. La mitad de la población tiene ahora 32 años o menos y la otra mitad, 32 o más.

El envejecimiento demográfico es resultado de varios procesos simultáneos. Por un lado, las familias tienen menos hijos; por otro lado, más personas alcanzan edades avanzadas gracias al aumento de la supervivencia. La combinación de una menor fecundidad y una mayor longevidad modifica poco a poco la estructura del país.

Así, México transita hacia una población donde habrá proporcionalmente menos niños y más adultos mayores. El cambio no ocurre de un día para otro: se acumula generación tras generación y ya puede verse en las cifras.

Ante el descenso de la natalidad, el Gobierno de México pidió al Inegi y a la Agencia de Transformación Digital que se realice un estudio para entender la caída histórica en la natalidad y la fecundidad en México, luego de que la natalidad pasó de 1.9 hijos por mujer en 2019, a 1.2 en el año 2024.

TLS