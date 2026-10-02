Sociedad

México Envejece: Cada Vez Hay Más Adultos Mayores en Comparación con Niños y Adolescentes

Conforme avanzan los años, la población infantil va a la baja frente a la longevidad que están alcanzando las mujeres y hombres mexicanos

Personas de la tercera edad se reúnen con música y baile en la Concha Acústica de Toluca.Personas de la tercera edad se reúnen con música y baile en la Concha Acústica de Toluca. Foto: Cuartoscuro

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