México Logra Adopción Unánime en la ONU sobre Resolución para Combatir Tráfico de Armas

El Gobierno de México informó que logró una aprobación unánime en la ONU para impulsar mecanismos internacionales contra el tráfico de armas.

En un comunicado indicó que por "unanimidad se aprobó una resolución para que la comunidad internacional continúe cerrando espacios al tráfico de armas de fuego que exacerba la violencia y los conflictos en todas las regiones del mundo".

Señaló que México presentó esta resolución en atención a la prioridad que tiene nuestro país sobre el tema, "convencido de la necesidad de promover la cooperación internacional para hacer frente al tráfico ilícito de armas".

Esto durante la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), celebrada del 19 al 23 de octubre en Viena. Fue el pasado viernes cuando se adoptó por unanimidad dicha resolución presentada por México relativa al Protocolo sobre Armas de Fuego.

La resolución propone una ruta a seguir en los próximos años, entre los que destacan: la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero vinculados con el tráfico de armas, incluida la responsabilidad penal de las empresas que facilitan el tráfico ilícito, así como la utilización de nuevas tecnologías para hacer frente a este delito; y la recolección de información para generar más estudios sobre las dinámicas y modalidades del tráfico ilícito de armas de fuego.

Esto es relevante ya que el rastreo de armas permite reconstruir la cadena de comercialización y obtener pistas para investigar cómo llegan las armas a manos de redes criminales que derivan en hechos de violencia.

De acuerdo con el Centro Nacional de Rastreo (NTC) de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), para el año calendario 2020, el NTC rastreó más de 484 mil armas de fuego; para el 2021, más de 543 mil; para 2022, más de 599 mil; para 2023, más de 630 mil; para 2024, más de 616 mil; y para 2025, más de 636 mil. Durante este periodo, la NTC ha rastreado armas de fuego procedentes de Estados Unidos y otros 128 países, incluido México.

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