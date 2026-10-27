Seguridad

Embajador de EUA en México Destaca Desmantelamiento de Red que Robaba Autos para Cárteles

Precisó que se han decomisado casi 30 vehículos con un valor de más de 1.1 millones de dólares

Embajador de EUA en México Destaca Desmantelamiento de Red que Robaba Autos para CártelesEl embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Foto: Reuters

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