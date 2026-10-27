Embajador de EUA en México Destaca Desmantelamiento de Red que Robaba Autos para Cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el desmantelamiento de una red que robaba vehículos para cruzarlos por el Paso, Texas, y enviarlos a cárteles mexicanos.

“Estamos intensificando la lucha contra los cárteles terroristas a ambos lados de la frontera, reforzando los esfuerzos de la Misión México para desmantelar sus redes”, aseguró el diplomático.

“La Operación Southbound Takedown ha dado resultados en los cargos contra 13 individuos, 11 estadounidenses y dos mexicanos, acusados de suministrar vehículos robados de Estados Unidos”, precisó el embajador.

Explicó que las autoridades de Estados Unidos han recuperado 29 vehículos por un valor de más de 1.1 millones de dólares.

“Estamos cortando sus recursos, golpeando a estas redes criminales donde más duele, y haciendo que los responsables rindan cuentas. La justicia prevalecerá”, mencionó el diplomático estadounidense.

Cada uno de los detenidos enfrenta cargos por el transporte interestatal de bienes robados, según la Fiscalía Federal de Estados Unidos. Entre los acusados se encuentran:

Kimberly Aguilar, ciudadana estadounidense, imputada el 25 de marzo y actualmente bajo custodia estatal.

Marty Gerardo Jr., ciudadano estadounidense, imputado el 22 de julio y actualmente bajo custodia estatal.

David Monarrez

César David Díaz

Sinuhe Baltizar López

Christopher René Reyes

Ángel Antonio Flores

Aaron Fernando Luna-Evans

Amy Foote

James Dewey Garrett

Hilario Abraham Morales

Pablo Frías, ciudadano mexicano y residente permanente legal.

Pilar Bernabeth Méndez Rivas, ciudadana mexicana con tarjeta de cruce fronterizo.

Los otros 11 acusados fueron imputados y detenidos entre el 22 de julio y el 19 de octubre, informaron las autoridades. Nueve de ellos son ciudadanos estadounidenses.

Hasta el momento la investigación continúa en curso y el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin Simmons, advirtió a la población que no colabore con organizaciones criminales en el transporte de vehículos robados hacia México. “A cualquiera que esté considerando transportar vehículos robados a México: no lo haga”, declaró el fiscal federal Simmons.

“Estas organizaciones que solicitan su ayuda se aprovechan de su deseo de ganar dinero rápido para expandir sus operaciones delictivas; operaciones que incluyen el tráfico de personas, la extorsión, el narcotráfico e incluso el asesinato. Quedan advertidos: si brindan apoyo a estos cárteles, muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras, transportando vehículos robados fuera del país hacia México, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”.

Se informó que la investigación abarca tanto Estados Unidos como México y continúa activa. Los sospechosos enfrentan hasta 10 años de prisión. De ser declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 10 años en una prisión federal. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos (U.S. Sentencing Guidelines) y otros factores establecidos por la ley.

HVI