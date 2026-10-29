Bloqueos en Tamaulipas: Reportan Quema de Camiones y Ponchallantas en Estas Zonas

Durante este jueves se reportan bloqueos con unidades de transporte de carga en distintos puntos de Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas, por lo que la Vocería de Seguridad Pública recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas cuando sea posible.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las vialidades y puntos afectados son los siguientes:

En Matamoros:

1. Manuel Cavazos Lerma con Calixto Ayala, col. Obrera.

2. Sendero Nacional con Emilio Portes Gil, col. Los Arados.

3. Pedro Cárdenas con Agapito González, col. Infonavit Buenavista.

4. Emilio Portes Gil con Pedro Cárdenas, col. La India.

5. Av. 12 de Marzo con Constituyentes, col. Puerto Rico.

6. Av. Pedro Cárdenas con Brecha 18, ejido La Luz.

7. Calle Chapultepec con Primero de Mayo, col. Esteros San Pablo.

8. Laura Villar con calle Primera, col. Modelo.



En Río Bravo:

Calle Francisco I. Madero y calle Constitución, en la colonia Zona Industrial.

Calle Palo Blanco, sobre la autopista, a la altura del caracol.

Calle Francisco I. Madero, a la altura del Conalep.

Caseta de Nuevo Progreso.

Ante esta situación, autoridades de seguridad mantienen presencia en distintos sectores de estos municipios para atender los reportes y realizar labores de vigilancia.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúa la atención a los bloqueos.

Por otra parte, autoridades estadounidenses emitieron un comunicado en donde alertan por el cierre de puentes internacionales; hasta el momento no han dado mayor información.

El Consulado de Estados Unidos en Matamoros informó que mantiene conocimiento de operativos de seguridad en curso que afectan diversas carreteras e intersecciones principales de la ciudad. Como medida preventiva, ordenó a sus empleados permanecer en sus lugares de residencia y recomendó a la población mantenerse alerta, evitar exponerse, seguir las noticias locales y atender las indicaciones de las autoridades.

También recordó que el aviso de viaje del Departamento de Estado para Tamaulipas se encuentra en Nivel 4: No viajar, por riesgos relacionados con terrorismo, delincuencia y secuestro.