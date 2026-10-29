Seguridad

Bloqueos en Tamaulipas: Reportan Quema de Camiones y Ponchallantas en Estas Zonas

Autoridades reportaron afectaciones en distintos puntos de la frontera y recomendaron a los automovilistas tomar precauciones

Bloqueos en Tamaulipas: Reportan Quema de Camiones y Ponchallantas en Estas ZonasBloqueos en Tamaulipas. Foto: @ruta43mx

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Bloqueos en Río Bravo, Tamaulipas: unidades de carga incendiadas afectan el tránsito.

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