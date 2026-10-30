Sociedad

Forman Primer Lazo Rosa Frente a Unidad Oncológica en Mexicali con Más de 200 Trabajadores

Personal sindicalizado de Salud participó en la actividad que buscan convertir en una tradición anual, el evento fue encabezado por una sobreviviente de la enfermedad

Forman Primer Lazo Rosa Frente a Unidad Oncológica en Mexicali con Más de 200 TrabajadoresForman Primer Lazo Rosa Frente a Unidad Oncológica en Mexicali con Más de 200 Trabajadores | Foto: N+

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