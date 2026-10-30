Forman Primer Lazo Rosa Frente a Unidad Oncológica en Mexicali con Más de 200 Trabajadores

Más de 200 trabajadores sindicalizados del sector salud formaron por primera vez un lazo humano rosa frente a las instalaciones de la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología, en Mexicali, como parte de las actividades de concientización sobre el cáncer de mama.

La actividad se realizó durante la mañana del jueves y contó con la participación de integrantes del Sindicato de Trabajadores de Salud, pertenecientes a la Sección 42.

El objetivo es que esta iniciativa se replique cada año en las instalaciones de la unidad médica, donde se brinda atención y tratamiento a pacientes diagnosticadas con cáncer de mama.

El evento fue encabezado por Virginia Noriega, secretaria general de dicha sección sindical y sobreviviente de cáncer de mama, quien participó en la actividad junto con los trabajadores.

La iniciativa busca reforzar la importancia de la concientización sobre esta enfermedad y reconocer a quienes enfrentan o han atravesado un diagnóstico de cáncer de mama.

Información David Mena

APG