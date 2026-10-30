Menor en Mexicali Enfrenta Etapa Avanzada de Leucemia; Su Familia Pide Apoyo

Victoria, una niña que durante años ha luchado contra la leucemia, fue dada de alta después de que los médicos informaran a su familia que la enfermedad había avanzado y que ya no existían más opciones de tratamiento, por lo que sus seres queridos buscan acompañarla y brindarle momentos de felicidad.

De acuerdo con su madre, Ogla, la menor recibió múltiples transfusiones de sangre y tratamientos de quimioterapia durante su lucha contra el cáncer. Sin embargo, debido al avance de la enfermedad, los especialistas les comunicaron que ya no era posible continuar con otras alternativas de tratamiento.

La madre compartió que, según el pronóstico médico que recibió, a Victoria podría quedarle menos de un mes de vida, por lo que decidió dedicar este tiempo a rodearla de amor y procurar que disfrute cada día.

La familia, que anteriormente residía en Mexicali, Baja California, y actualmente vive en San Luis Río Colorado, Sonora, solicitó apoyo económico para cubrir futuros gastos funerarios.

Además, extendió una invitación a las personas que deseen llevarle algún detalle a Victoria o regalarle un momento de alegría durante esta etapa.

Ogla explicó que su hija cree que ha vencido el cáncer y continúa disfrutando sus días sin conocer la gravedad de su estado de salud.

Las personas interesadas en brindar apoyo a la familia pueden comunicarse al número telefónico 653 160 0398.

APG