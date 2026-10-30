Sociedad

Menor en Mexicali Enfrenta Etapa Avanzada de Leucemia; Su Familia Pide Apoyo

La menor fue dada de alta tras años de quimioterapias y transfusiones, su madre busca brindarle momentos de alegría y reunir recursos para futuros gastos funerarios

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