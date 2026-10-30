Las Contiendas que Definirán el Destino 2026

Este año habrá elecciones intermedias y más de 244 millones de ciudadanos estadounidenses están convocados a las urnas. Pero, ¿por qué está despertando tanto interés una elección a mitad de periodo presidencial? Esto se puede entender por tres razones.

Primero por la cantidad de cargos a elegir: se van a renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes Federal, 33 escaños en el Senado Federal a los que se suman 2 escaños en elección especial, así como 36 gobernaciones, junto con otros miles de cargos a nivel local.

Segundo, por la creciente desaprobación del presidente Donald Trump y el sentir popular en un ambiente no sólo polarizado, sino de descontento por la economía y la inflación derivadas de los aranceles, la provisión de salud y las pólizas de seguros de gastos médicos, las guerras en Medio Oriente, el alto precio de la gasolina y el diésel, y los operativos en contra de los migrantes.

Tercero, es la elección en la que más representantes y senadores en funciones anunciaron que se retiran o bien, no buscan su reelección por querer buscar otro cargo de elección. También se suman a muchos gobernadores que están limitados en el número de periodos por ley.

Las encuestas y modelos avizoran una ola azul, pero no podemos conocer aún su magnitud.

El Senado Federal

La elección que más interés está despertando es la del Senado Federal, por los perfiles que surgieron en este ciclo electoral en estados tradicionalmente republicanos como Texas o Alaska.

Los estados en los que hay que poner atención por lo cerradas que se anticipan las contiendas o las posibles sorpresas son:

Alaska por la cerrada contienda entre la candidata demócrata Mary Peltola quien busca el escaño del Senador Dan Sullivan, elección a la que se presenta otro candidato de nombre Dan Sullivan quien también es republicano y puede generar confusión entre los votantes.

Ohio por la elección especial del escaño que dejó JD Vance para ser vicepresidente. Se enfrentan el exsenador demócrata Sherrod Brown quien busca regresar al Senado frente al republicano Jon Husted.

Iowa, un estado del Midwest de población predominantemente blanca y bastión de los republicanos con una contienda entre el exatleta paralímpico Josh Turek y la representante federal Ashley Hinson quien busca el escaño que dejará en los próximos meses Joni Ernst.

Georgia, actualmente representado por el demócrata Jon Ossoff quien es el senador más joven y se hizo del escaño tras una muy apretada segunda vuelta. Ossoff además de ser un político en ascenso busca retener este escaño frente al republicano Mike Collins.

Carolina del Norte, estado del sur con escaño abierto que buscan ganar el exgobernador demócrata Roy Cooper y el expresidente del Partido Republicano Michael Whatley.

Michigan, estado del cinturón de óxido que podría tener al primer senador musulmán en la historia si el demócrata Abdul El-Sayed se alza con la victoria frente al republicano Mike Rogers.

Texas podría contar con el primer senador demócrata texano desde 1993 si es que la estrella en ascenso James Talarico logra ganar la elección al fiscal general del estado Ken Paxton sobre quien pesan acusaciones de corrupción.

Florida, escaño que dejó Marco Rubio para ocupar la Secretaría de Estado y en donde Ashley Moody busca conservar para los republicanos frente a Angie Nixon, de los socialistas democráticos.

New Hampshire, donde el exsenador republicano busca regresar al Senado y la competencia es Chris Pappas, joven representante demócrata.

Maine, estado que pueden ganar los demócratas y que está representado por la republicana moderada Susan Collins quien está lejos de las posiciones de Trump.

La Cámara de Representantes Federal

Si bien, la gran mayoría de los distritos van a reelegir a sus representantes y 9 estados cuentan con mapas electorales nuevos, la mayoría de la Cámara de Representantes se va a jugar en unos pocos distritos que debemos seguir de cerca:

Los distritos cercanos a la frontera con México en 4 estados: California, Arizona, Nuevo México y Texas.

3 de los 4 distritos electorales de Iowa, estado tradicionalmente republicano.

Las zonas de los valles centrales y norte de California.

El distrito que contiene la ciudad de Omaha, Nebraska.

Las zonas suburbanas alrededor de ciudades como Phoenix, Arizona; Denver, Colorado; Austin, Dallas, Houston y San Antonio, Texas; Miami, Florida.

Distritos competitivos en el sur de Washington y Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Carolina del Norte y Maine.

Las Gobernaciones

36 elecciones a gobernador se encuentran en la boleta este 2026 y conforme avanzaron las campañas electorales, la competitividad por los ejecutivos estatales fue creciendo.

En Nevada el gobernador republicano Joe Lombardo busca reelegirse luego de haber evitado la reelección de Sisolak hace 4 años. Enfrenta una elección muy cerrada.

En Alaska, bastión republicano, los demócratas pueden llevarse la gobernación junto con el escaño en el Senado federal.

Kansas, gobernado por los demócratas, puede convertirse en ganancia republicana.

Iowa, bastión republicano, podría tener un gobernador demócrata cosa que no sucedía desde hace 20 años.

Ohio, con gobernador republicano saliente, tiene la moneda electoral en el aire.

Georgia en una elección cerrada entre la exalcaldesa demócrata de Atlanta y un empresario del sector salud.

Otros estados con elecciones de interés pero que no representan riesgos para los partidos en el poder son Arizona, Texas, Wisconsin, Miami y Florida.

FBPT