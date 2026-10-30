Ideas: ¿Cómo Hacer Maquillaje de Catrina y Catrín para Niña y Niño para Pedir Calaverita?

Uno de los personajes más representativos del Día de Muertos es la Catrina y debido a que esta celebración ya es este fin de semana, y se junta con Halloween, muchas personas buscan maquillarse como una o su versión masculina El Catrín.

Por ello, acá te traemos algunas ideas y pasos a seguir para convertirte en esta figura o para hacerle un disfraz a tu niña o niño para que salga a pedir calaverita estos días. Pero antes, un poco de historia...

¿Qué es la Catrina?

Este personaje fue creado por José Guadalupe Posada en 1912, sin embargo poco tenía que ver con la celebración del Día de Muertos, ya que originalmente era llamada “La Calavera Garbancera”.

En realidad esta obra era una crítica para aquellas personas que teniendo sangre indígena pretendía ser europeos, españoles o franceses, y renegaban de su propia raza, herencia y cultura.

La Catrina de Posada no usaba ropa elegante como la conocemos ahora, únicamente un sombrero. “En los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz", decía el también pintor hidrocálido para hacer referencia a la pobreza en la que vivían los mexicanos.

Años más tarde, el muralista Diego Rivera puso a La Calavera Garbancera con un atuendo distinguido como protagonista de su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, con lo cual la figura ganó enorme popularidad y reconocimiento en todo el mundo.

Para este año, la Ofrenda Monumental en el Zócalo CDMX rinde homenaje a la tradicional Catrina de José Guadalupe Posada con una impresionante escultura de cartonería de 32 metros de altura, que rompió el Récord Guinness.

¿Qué necesitas para maquillaje de Catrina o Catrín?

Lo más básico que debes de tomar en cuenta para hacer el maquillaje de Catrina o Catrín para un niño o niña en Halloween o Día de Muertos es la pintura facial blanca y negra a base de agua. También podrías necesitar:

Brochas de maquillaje.

Delineador negro.

Esponjas de maquillaje.

Cotonetes.

Estas son algunas de las cosas más elementales para realizar el disfraz, sin embargo, depende de qué tanta creatividad tengas, ya que también podrías utilizar otros colores, piedritas brillantes, cristales o lentejuelas, y flores artificiales o una diadema de flores para el cabello.

Ideas de maquillaje de Catrina o Catrín para niña o niño

Estos son algunos de los maquillajes que puedes recrear o usar para inspirarte para hacerle un disfraz a tu hijo o hija para Halloween, Día de Muertos o para que salgan a pedir calaverita a las calles:

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Con estas fotos puedes darte una idea sobre cómo hacer tu maquillaje de Catrina o Catrín para ir a una fiesta, visitar las ofrendas o acudir a alguna de las actividades que habrá este fin de semana por el Día de Muertos.

PPP