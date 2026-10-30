Sociedad

Ideas: ¿Cómo Hacer Maquillaje de Catrina y Catrín para Niña y Niño para Pedir Calaverita?

Checa estos maquillajes sencillos de Catrina o Catrín para disfrazar a tu hijo o hija para Halloween, Día de Muertos o para que salgan a pedir calaverita a las calles

Ideas Maquillaje Catrina Catrín Niña Niño Halloween 2026La Catrina es una de las figuras más conocidas por el Día de Muertos. Foto: Cuartoscuro
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