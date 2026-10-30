Sociedad

Mujer se Niega a Entregar su Auto Durante Situación de Riesgo en Matamoros; Buscan Reconocerla

Su reacción ha generado muestras de reconocimiento entre usuarios de redes sociales y algunos negocios locales, que incluso han comenzado a buscarla para ofrecerle productos

Mujer se Niega a Entregar su Auto Durante Situación de Riesgo en Matamoros; Buscan ReconocerlaMujer se Niega a Entregar su Auto Durante Situación de Riesgo en Matamoros; Buscan Reconocerla. Foto: Crafting Craft

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Bloqueos y tensión en Matamoros, pero una mujer se destaca por su valentía al proteger su auto.

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