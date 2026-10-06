Exigen Justicia por Danna Yanina; Protestan Frente al Poder Judicial en Tampico

Madre de Danna Yanina 'N', acompañada de activistas, se instaló a las afueras del Poder Judicial de la Federación, ubicado sobre la avenida Miguel Hidalgo en Tampico. Para continuar con las acciones de protesta y exigir justicia por el caso de la joven, quien fue vinculada a proceso por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata al interior de una academia militarizada.

Como parte de la manifestación, los inconformes colocaron lonas en las rejas del inmueble, en las que se hace referencia al fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea. Asimismo, colocaron un ataúd de color negro con la frase: “En Tamaulipas ha muerto la justicia”.

Los manifestantes buscan mantener visible su exigencia de justicia, que también incluye el caso de Dafne. Aseguran que continuarán realizando acciones para pedir que ambos casos sean atendidos y que los hechos sean esclarecidos.

Anteriormente, la madre de Danna Yanina 'N' y un pequeño contingente colocaron lonas con mensajes de exigencia de justicia en el exterior de las instalaciones del Poder Judicial, ubicadas sobre la avenida Miguel Hidalgo, en Tampico, donde estaba prevista una audiencia relacionada con la situación jurídica de la joven.

La manifestación se realizó debido a que el 30 de septiembre estaba prevista una audiencia en la que jueces y magistrados abordarían la situación jurídica de Danna Yanina 'N', sin embargo, la diligencia fue suspendida.

Después de eso se iba a girar el oficio para la audiencia, para que fueran notificadas las partes correspondientes y ya se iba a llevar a cabo la audiencia para señalar lo que se había dictado.