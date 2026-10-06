Seguridad

Exigen Justicia por Danna Yanina; Protestan Frente al Poder Judicial en Tampico

Los manifestantes buscan mantener visible su exigencia de justicia, que también incluye el caso de Dafne

Exigen Justicia por Danna Yanina; Protestan Frente al Poder Judicial en TampicoExigen Justicia por Danna Yanina; Protestan Frente al Poder Judicial en Tampico. Foto: N+

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Protestan en Tampico exigiendo justicia por Danna Yanina y Dafne. La madre de Danna y activistas colocan lonas y un ataúd simbólico frente al Poder Judicial.

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